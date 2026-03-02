Az Bulutlu 11.9ºC Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 15:38

ABD ordusu: İran saldırılarında ölen asker sayısı 4'e yükseldi

ABD ordusu, İran'a yönelik operasyonun başlangıcından bu yana bir askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 4'e yükseldiğini açıkladı

ABD ordusu: İran saldırılarında ölen asker sayısı 4'e yükseldi

CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada üç askerin öldüğü, beş askerin ise ağır yaralandığı bildirilmişti.

Yapılan son açıklamada, İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ordu yetkilileri, bölgedeki geniş kapsamlı muharip operasyonların devam ettiğini ve saldırılara yönelik karşılık verme çabalarının sürdüğünü ifade etti.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD İran İsrail
