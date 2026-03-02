Az Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 16:56

İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 13 kişi yaralandı

İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzelerden birinin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 13 kişi yaralandı

 İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın füze saldırısında, orta derecede yaralanan bir kişi ile cam parçaları nedeniyle yaralanan 12 kişinin Soroka Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, füzenin düştüğü bölgeden 51 kişinin tahliye edilerek hastaneye başvurduğunu, bunların çoğunun panik atak geçiren kişiler olarak hafif derecede yaralanmış şeklinde sınıflandırıldığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
İran İsrail ABD
Sıradaki Haber
İran'dan "uzun süreli savaşa hazırız" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
İsrail ordusu Beyrut’a şiddetli saldırılar düzenliyor
16:55
İran'dan "uzun süreli savaşa hazırız" mesajı
16:56
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
16:36
Park halindeki otomobilin üzerine kar ve buz kütlesi düştü
16:08
QatarEnergy, LNG üretimini durdurdu
16:07
AK Parti'den depremzedelerin borç yükünü hafifletecek yeni adım
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ