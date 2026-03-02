Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 14:43

Suudi Arabistan: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan: Prens Sultan Hava Üssü yakınında 5 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü yakınında "5 düşman İHA'sının" engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki açıklamasında başka detaya yer vermedi.

Ras Tanura Petrol Rafinerisinde sınırlı hasar meydana geldi

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili, yerel saatle 07.04’te Demmam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi çevresinde engellenen iki İHA’dan düşen parçalar nedeniyle tesiste sınırlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, şarapnel parçalarının yol açtığı küçük çaplı yangına acil durum ekiplerince derhal müdahale edildiği ve yangının kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkili ayrıca, tedbiren rafineride bazı üretim ünitelerinin geçici olarak durdurulduğunu ancak yerel piyasalara yönelik petrol ve petrol ürünleri arzında herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maliki, bugün Dammam kentindeki Ras Tanura Petrol Rafinerisi’ni hedef almaya çalışan 2 İHA’nın engellendiğini ve saldırının püskürtüldüğünü duyurmuştu.

Maliki, engelleme operasyonu sonucu siviller arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek, düşen şarapnel parçaları nedeniyle rafineri içinde küçük çaplı bir yangın çıktığını, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etmişti.

