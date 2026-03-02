Açık 11.3ºC Ankara
AA 02.03.2026 14:00

Tahran'da çok sayıda şiddetli patlamalar

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor.

Tahran'da çok sayıda şiddetli patlamalar

Ayrıntılar geliyor...

İran ABD İsrail
