Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Katar halkına karşı düzenlenen saldırılarının bedeli ödenmeli

Ensari, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın ülkesini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın Katar topraklarını hedef alan saldırılarına müsamaha gösterilemeyeceğini ve bu saldırıların cevapsız kalmaması gerektiğini dile getiren Ensari, İran'ın yalnızca ABD üslerini değil, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nı dahil Katar'daki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydetti.

Ensari, İran'a işaret ederek, "Saldırılara cevap verme hakkımız saklıdır. Elbette böyle bir saldırı cevapsız bırakılamaz. Katar halkına ve güvenliğine karşı düzenlenen bu açık saldırının bedeli ödenmelidir." dedi.

Katar halkını korumak için çalıştıklarına vurgu yapan Ensari, ordunun hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla çoğu füze ve insansız hava aracını engellemeyi başardığını ifade etti.

Ensari, ülkesinin kara ve denizdeki enerji tesislerinin korunduğunu belirtti.

İran ile temas halinde olmadıklarını söyleyen Ensari, çatışmanın çözümünün diyalogdan geçtiğinin de altını çizdi.

ABD-İsrail'in saldırıları ile İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.