Ekonomi
AA 02.03.2026 15:15

Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu

Türk bankacılık sektörünün net karı, ocakta 87 milyar 249 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
[Fotograf: AA]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, ocak ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48 trilyon 574 milyar 239 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 627 milyar 441 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, ocak ayında 23 trilyon 646 milyar 98 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 53 milyar 126 milyon lira oldu.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 3,5, krediler toplamı yüzde 2,2, menkul değerler toplamı yüzde 0,6 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,57 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre yüzde 2,2 artışla 27 trilyon 829 milyar 329 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı 2025 yılı sonuna göre yüzde 2,5 artışla 4 trilyon 260 milyar 173 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde sektörün dönem net karı 87 milyar 249 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,77 oldu.

