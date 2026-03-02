Açık 11.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.03.2026 13:45

Bakan Kacır: 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak" dedi.

Bakan Kacır: 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yönelik paylaşım yaptı.

Küresel gelişmelerin, sanayi üretimi ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemde olduğunu gösterdiğini belirten Kacır, "Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son 4 yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri ile dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalarla destekleyecekleri Türk sanayisinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi'nin öncüsü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

