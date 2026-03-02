Az Bulutlu 11.9ºC Ankara
AA 02.03.2026 17:00

İsrail ordusu Beyrut’a şiddetli saldırılar düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a şiddetli saldırılar düzenliyor. Lübnan başkentinin semalarına devasa duman bulutları yükseliyor.

İsrail ordusu Beyrut’a şiddetli saldırılar düzenliyor

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İsrail Lübnan
OKUMA LİSTESİ