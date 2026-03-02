İran: Natanz nükleer tesisi ABD ve İsrail tarafından vuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Najafi, "Dün yine İran'ın barışçıl ve güvenli nükleer tesislerine saldırdılar" ifadesini kullandı.

Natanz tesisi vuruldu

Reuters haber ajansının, saldırıda hangi bölgelerin hedef alındığına yönelik sorusunu yanıtlayan Büyükelçi Najafi, vurulan yerin "Natanz" olduğunu teyit etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.