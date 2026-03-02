Açık 11.3ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera, Reuters 02.03.2026 13:01

İran: Natanz nükleer tesisi ABD ve İsrail tarafından vuruldu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, ülkenin Natanz'daki geniş nükleer tesisinin pazar günü hedef alındığını açıkladı. Najafi, tesisin ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak askeri operasyonlar sırasında vurulduğunu belirtti.

İran: Natanz nükleer tesisi ABD ve İsrail tarafından vuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Najafi, "Dün yine İran'ın barışçıl ve güvenli nükleer tesislerine saldırdılar" ifadesini kullandı.

Natanz tesisi vuruldu

Reuters haber ajansının, saldırıda hangi bölgelerin hedef alındığına yönelik sorusunu yanıtlayan Büyükelçi Najafi, vurulan yerin "Natanz" olduğunu teyit etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

