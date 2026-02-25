Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
Güncel
AA 25.02.2026 15:18

Hindistan Başbakanı Modi, İsrail'i ziyaret ediyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için Tel Aviv'e geldi.

Hindistan Başbakanı Modi, İsrail'i ziyaret ediyor
[Fotograf: Reuters]

Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu tarafından resmi törenle karşılandı.

Netanyahu'nun uçaktan inen Hindistanlı mevkidaşını, "Hoş geldin dostum. Burada olmanız harika. Konuşacak çok şeyimiz var." ifadeleriyle karşıladığı görüldü.

Ben-Gurion Havalimanı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirecek iki lider, daha sonra Batı Kudüs'e geçecek. İsrail Meclisine hitap edecek Modi, ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılacak.

Başbakan Netanyahu'nun son olarak 2017'de İsrail'e gelen Modi ile savunma, yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum gibi çeşitli alanlarda işbirliğini ele alması bekleniyor.

Modi, katil Netanyahu'ya destek vermişti

Öte yandan Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da "düşman gördükleri" taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan ile İsrail arasındaki bağ ve ikili ilişkilerimizin çok yönlü yapısı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın, Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.

Netanyahu, oluşturmayı planladıkları ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını belirtmişti.​​​​​​​

Netanyahu Narendra Modi
