Bakan Gürlek'ten öğretmen Fatma Nur Çelik açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek

İstanbul Çekmeköy'de bir lisede gerçekleşen saldırıda yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede meydana gelen saldırı sonucu öğretmen Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendiğini vurguladı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını duyuran Gürlek, sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür.

Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."