AA 02.03.2026 23:37

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, Can ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Bolu
