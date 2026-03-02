Açık 4.1ºC Ankara
AA 02.03.2026 22:14

İncirlik Üssü görüntülerini yayınlanmasıyla ilgili 5 kişiye adli kontrol

Adana'daki İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığına ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta İncirlik Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişinin ardından 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı ve oturduğu apartmanın çatısından üssün görüntülerinin çekilmesine izin veren Ömer Aydoğan, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverildi.

"Ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir"

Başsavcılıktan 28 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır." denilmişti.

Açıklamada, "Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Adana
