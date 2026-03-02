Açık 4.1ºC Ankara
Türkiye
AA 02.03.2026 21:34

"Casperlar" suç örgütü üyesi 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, yağma amaçlı kundaklama eylemi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan "Casperlar" silahlı suç örgütü üyesi 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

"Casperlar" suç örgütü üyesi 8 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Casperlar" olarak adlandırılan yeni nesil silahlı suç örgütü üyesi 3'ü suça sürüklenen çocuk 10 şüphelinin, 24 ve 26 Şubat'ta gerçekleştirdikleri yağma amaçlı kundaklama eylemleriyle ilgili olarak "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi", "nitelikli mala zarar verme", "yağma" ve "silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri kaydedildi.

Sulh ceza hakimliği 3'ü 18 yaşından küçük 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti

İstanbul Suç Örgütü
