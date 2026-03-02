Trump "gerekirse" ABD askeri birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamıyor

New York Post'a açıklama yapan Trump, hafta sonu Orta Doğu'da İsrail ile İran'a karşı başlattıkları askeri saldırıların son durumuna değindi.

Trump, askeri saldırılarda "Tahran yönetiminin üst düzey yetkililerinden onlarcasını ortadan kaldırarak planlanandan çok daha ileride" olduklarını ileri sürdü.

İran'a saldırılarda muhtemel "kara birliklerinin" kullanılması ihtimaline "Çekincem yok." yanıtını veren Trump, "Her başkanın 'Kara birlikleri olmayacak' dediği gibi, ben bunu söylemiyorum. '(Saldırılarda) Muhtemelen ihtiyaç duymazlar' ya da 'gerekliyse' diyorum." ifadesini kullandı.

Süre kısalabilir

Daha önce, saldırıların "yaklaşık 4 hafta" süreceğini tahmin ettiği sorulan Trump, ilk aşamada "4 hafta tahmin edildiğini ancak bir günde başardıklarını" belirtti.

Bu sürenin kısaltılabileceğini belirten Trump, "Oldukça hızlı ilerleyecek. Liderlik açısından tam zamanında, hatta çok ilerisindeyiz." diye konuştu.

İran'ın karşı saldırılarına değinen Trump, "(İran'ın) intikamı terörizm yoluyla almasından" endişe duymadıklarının altını çizerek "Ne olursa olsun. Her şey gibi, onu da ortadan kaldıracağız." dedi.

Cenevre sonrası karar

Trump, saldırı kararını, geçen hafta Cenevre'deki "son görüşmelerden sonra" aldıklarını ve bu kararda "İran'ın gizlice nükleer projeler üzerinde çalıştığı istihbaratının" etkili olduğunu dile getirdi.

Ciddi müzakereler yaptıklarını ancak İran tarafının geri çekildiğini söyleyen Trump şunları kaydetti:

"Nükleer silah yapmak istiyorlardı, bu yüzden onları tamamen yok ettik ancak tamamen farklı bir yerde olduklarını gördük. Çünkü yok ettiğimiz yerler kalıcıydı. Onları kullanmaya çalıştılar ancak daha önce doğru söylediğim gibi, tamamen yok edildiler, değil mi? Sonra onları tamamen farklı bir bölgede, tamamen farklı bir yerde, zenginleştirme yoluyla nükleer silah yapmak için çalışırken bulduk. Yani artık zamanı gelmişti. Dedim ki, 'Hadi gidelim.'"

"Anketler umurumda değil"

ABD'de "İran'a saldırılara" yönelik Amerikalıların çoğunun onu desteklediğine inandığını belirten Trump, "çılgın insanların nükleer silah edinmesine izin vermenin" bölgesel bir çatışmadan daha kötü olacağını savundu.

Trump, "Anketlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum ancak anketler umurumda değil. Doğru şeyi yapmalıyım. Bu çok uzun zaman önce yapılmalıydı." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.