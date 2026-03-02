Açık 6ºC Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 21:16

Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran’ın, ABD ile İsrail’in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır.” dedi.

Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS’a açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran’a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, “İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok.” ifadesini kullandı.

3. Dünya Savaşı’nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, “Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır.” yorumunda bulundu.

Trump'tan İran'a: Büyük dalga yakında geliyor
Trump'tan İran'a: Büyük dalga yakında geliyor

Medvedev, Avrupa Birliği’nin İran konusunda “ABD’nin vasalı” gibi hareket ettiğini belirterek, “Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar.” dedi.

ABD’nin Rusya’dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya’nın garantisi olduğunu kaydetti.

