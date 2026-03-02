Açık 6.4ºC Ankara
Dünya
AA 02.03.2026 20:58

AB uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası uyarısını uzattı

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesini 6 Mart'a kadar uzattı.

AB uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahası uyarısını uzattı

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu ve Basra Körfezi hakkındaki Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) adlı uyarısını güncelledi.

Savaş veya yüksek riskli çatışma bölgeleri üzerindeki hava sahalarının güvenliği hakkında hava yollarını ikaz eden teknik tavsiye niteliği taşıyan uyarı, üye ülkeler, AB Komisyonu ve EASA tarafından gözden geçirilerek 6 Mart'a kadar uzatıldı.

Uyarı, Bahreyn, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarındaki tüm irtifaları kapsıyor ve hava yolu firmalarına etkilenen hava sahalarında faaliyet göstermemeyi öneriyor.

EASA, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından oluşan yüksek riskler nedeniyle hava yolu şirketlerine Orta Doğu ve Basra Körfezi hava sahasından uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

