Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 21:30

Pezeşkiyan'dan ABD-İsrail'in hastane ve okullara saldırılarına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin de hedef alındığını belirterek "İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." dedi.

Pezeşkiyan'dan ABD-İsrail'in hastane ve okullara saldırılarına tepki

Pezeşkiyan, sosyal medyadaki mesajıyla, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Hastanelere düzenlenen saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." mesajını paylaştı.

ETİKETLER
Mesud Pezeşkiyan İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Trump "gerekirse" ABD askeri birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu
21:42
Trump, İran'a yönelik saldırılarının "4-5 haftadan daha uzun" sürebileceğini söyledi
21:34
"Casperlar" suç örgütü üyesi 10 şüpheliye tutuklama talebi
21:38
Avrupa gaz fiyatları günü yüzde 35,5 artışla kapattı
21:27
Lübnan: İsrail'in saldırılarında can kaybı 51'e yükseldi
21:30
Trump "gerekirse" ABD askeri birliklerini İran'a gönderme olasılığını dışlamıyor
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ