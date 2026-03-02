Pezeşkiyan'dan ABD-İsrail'in hastane ve okullara saldırılarına tepki

Pezeşkiyan, sosyal medyadaki mesajıyla, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Hastanelere düzenlenen saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." mesajını paylaştı.