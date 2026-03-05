Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 05.03.2026 22:26

ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki artan güvenlik riskleri nedeniyle Kuveyt Büyükelçiliği'nin operasyonlarını durdurduğunu ve vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptığını duyurdu.

ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ana kadar herhangi bir personelin yaralanmadığı ancak güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerin askıya alındığı belirtildi. Kuveyt için seyahat uyarısı "3. Seviye: Seyahati Tekrar Düşünün" olarak korunurken, ülkedeki ABD vatandaşlarının ticari yollarla derhal ayrılmaları istendi. Güvenli şekilde ayrılamayan vatandaşlara ise "oldukları yerde sığınak bulmaları" talimatı verildi.

Konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyan veya tahliye seçenekleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Konsolosluk İşleri Bürosu'na 24 saat ulaşılabilecekleri özel hatlar üzerinden irtibata geçmeleri istendi.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
NATO, balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Bakan Uraloğlu: PTT'yi, sürekli yenileyerek hizmet kalitesini artırıyoruz
22:47
DMM, 'Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiasını yalanladı
22:32
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
22:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
22:18
NATO, balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu
21:20
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ