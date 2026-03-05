ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ana kadar herhangi bir personelin yaralanmadığı ancak güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerin askıya alındığı belirtildi. Kuveyt için seyahat uyarısı "3. Seviye: Seyahati Tekrar Düşünün" olarak korunurken, ülkedeki ABD vatandaşlarının ticari yollarla derhal ayrılmaları istendi. Güvenli şekilde ayrılamayan vatandaşlara ise "oldukları yerde sığınak bulmaları" talimatı verildi.

Konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyan veya tahliye seçenekleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Konsolosluk İşleri Bürosu'na 24 saat ulaşılabilecekleri özel hatlar üzerinden irtibata geçmeleri istendi.