Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.03.2026 00:51

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın yeni füze saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın başlattığı yeni füze saldırısına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

İç Cephe Komutanlığının tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler aralıklarla çaldı.

İran’ın düzenlediği son misillemesi perşembe günü gerçekleştirdiği 8. dalga füze saldırısı oldu.

Öte yandan İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan’dan insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin İHA’ları engellemeye çalıştığı bildirildi.​​​​​​​

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
Hırvatistan, Irak ve Lübnan'daki askerlerini geri çekecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
Trump'tan İran ordusu ile polisine 'silah bırakma' çağrısı
01:40
Çocukların suça sürüklenmesini araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı
01:48
Diyarbakır'da 8 katlı bina tedbiren boşaltıldı
00:49
Hırvatistan, Irak ve Lübnan'daki askerlerini geri çekecek
00:42
Bakan Kacır: 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz
01:18
Basra’da ABD'ye ait askeri uçağın düştüğü iddia edildi
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ