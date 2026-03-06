Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 00:07

Katil İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesini bombaladı

İsrail ordusu zorla göç emri yayımladığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesini bombaladı.

Katil İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesini bombaladı

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail saldırılarında Dahiye'nin Hureyk Mahallesi hedef alındı.

İsrail'den Dahiye'deki mahalleler için sürgün emri ve saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail Lübnan
