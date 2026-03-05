Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
Dünya
AA 05.03.2026 22:03

NATO, balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE), "İran'ın bölge genelindeki saldırılarından kaynaklanan tehdit" azalana kadar NATO'nun balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu

NATO, balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün, İran'ın Türkiye'yi hedef alan ve ilk olarak İran'ın duyurduğu balistik füze saldırısının NATO tarafından başarıyla engellenmesinin yanı sıra NATO'nun ittifak genelindeki balistik füze savunma duruşunu artırdığını teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

O'Donnell, söz konusu acil önlemin, NATO Hava Komutanlığı komutanı tarafından alındığını, "İran'ın bölge genelindeki ayrım gözetmeyen saldırılarından kaynaklanan tehdit azalana kadar NATO'nun balistik füze savunma duruşunun bu yüksek seviyede kalacağını" bildirdi.

Operasyonel güvenlik nedenleriyle ayrıntı veremeyeceğini aktaran O'Donnell, "Ancak bu ayarlama, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'na (SACEUR) mevcut tehdit temelinde İttifakı savunmak için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine Kuzey Atlantik Konseyi, bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkanlığında büyükelçiler düzeyinde toplanmış, Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını bildirmişti.

ETİKETLER
ABD İran İsrail NATO
