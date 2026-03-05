Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
AA 05.03.2026 22:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen iftar programında Mehmetçik ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı

Kışlada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, askeri mangayı selamladı ve ziyaret defterini imzaladı.

Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'den milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı

Mehmetçikle iftarını yapan Yılmaz yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın geçmişte yaşadığı acı günlerin 1974'teki Barış Harekatı ile son bulduğunu belirtti.

Yılmaz, "Barış Harekatı ile hem Ada'daki Türkler hem de Rumlar için çok uzun bir huzurlu dönem oluştu. Yarım asrı aşan bir dönem içinde, bu Ada huzur, istikrar, barış içinde yoluna devam ediyor. Bu ortam, hem KKTC hem de Rum Kesimi'nde kalkınma süreçlerini hızlandırdı, altyapılar gelişti, insanlar geçmişten çok daha iyi koşullarda yaşar hale geldi. Bu huzurun, bu güvenin hiçbir zaman bozulmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde attığı adımları eleştirerek şunları kaydetti:

"Maalesef Rum Kesimi, son derece gereksiz, sorumsuz bir takım eylemlerle, başka güçleri bu Ada'ya çekerek güvenlik ortamını zayıflatmış, kendisi açısında riskleri artırmıştır. Bu da tabi tüm Ada açısından da olumlu bir durum değildir. Ama çok şükür KKTC tarafında huzuru bozacak herhangi bir şey söz konusu değil. Dileriz ki bu yaşananlardan Rum Kesimi de gerekli dersleri çıkarsın ve bu Ada'yı gereksiz yere hedef haline getirmesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı

KKTC'nin kolay kurulmadığına dikkati çeken Yılmaz, bu uğurda şehit olan Mehmetçik ve mücahitlere rahmet diledi.

Yılmaz, "Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Türkiye ve KKTC olarak güçlü yarınlara hep birlikte yürümek dileğiyle." dedi.

Cevdet Yılmaz KKTC Mehmetçik Ramazan Ayı
