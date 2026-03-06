Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Gündem
AA 06.03.2026 00:16

Bakan Bayraktar: Yaşanan gelişmeler enerjide bağımsızlığın önemini ortaya koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgede yaşanan gelişmeler ve çatışmaların, enerjide bağımsızlığın ve kaynak güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programına katılarak mesai arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Birlik ve beraberliğin güçlendiği ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Bayraktar, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar, enerjide bağımsızlığın ve kaynak güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye olarak yerli ve milli kaynaklarımızı en güçlü şekilde değerlendirerek enerji ve madencilikte attığımız her adımın ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önemin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ramazan ayının ülke ve tüm İslam alemine huzur getirmesini dileyerek şunları kaydetti:

"Enerji ailesi olarak ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine katkı sağlayan büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin geleceği için vatanımızın her köşesinde ter döken, enerjimize kendi emeğini katan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve soframızın bereketi daim olsun."

Alparslan Bayraktar Enerji
