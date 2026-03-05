Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.03.2026 16:05

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) Ocak 2026 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, bu kıtadaki büyük (majör) havalimanları arasında en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı belli oldu
[Fotograf: AA]

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında büyüme performansıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

ACI Europe'un raporuna göre, Avrupa havalimanları genelinde yolcu trafiği, Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha güçlü seyrederken yolcu artışı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'deki havalimanları da yüzde 9,4'lük yolcu artışıyla Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.

Raporda yer alan, yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı "majör" kategorisinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yüzde 14,3'lük yolcu artışıyla Avrupa'daki büyük havalimanları arasında en güçlü büyüme performansını sergiledi.

Bu kategoride büyüme performansı sıralamasında yüzde 4,9 yolcu artışıyla Frankfurt Havalimanı ikinci, yüzde 3,9 yolcu artışıyla Münih Havalimanı üçüncü, yüzde 3,5 yolcu artışıyla Madrid Barajas Havalimanı dördüncü oldu.

ETİKETLER
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sıradaki Haber
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü
16:52
TOKİ'den Ankara için ek kura duyurusu
16:35
Türkiye'den Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına sert tepki
16:40
Kurt sürüsünü kürekle kovaladı: Yavru köpeği kurtardı
16:43
Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi
16:25
İşgalci İsrail'den Beyrut'un güneyi için saldırı tehdidi
İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ