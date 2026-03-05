Çok Bulutlu 11ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.03.2026 16:31

Türkiye'den Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Nahçıvan’da meydana gelen saldırılara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu saldırıların bölgedeki istikrarı tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Bakü ile olan dayanışma kararlılığına vurgu yapılarak, "Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

