Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.03.2026 15:04

67 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 5 gün içinde 67 ilde düzenlenen operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 638 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

67 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 67 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Son 5 gündür devam eden operasyonlar neticesinde; 574 kilogram uyuşturucu madde ve 755 bin 614 uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 638 şüpheli gözaltına alındı.

266 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 266'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 68 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Dev operasyon

Halk sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda personel ve teknik imkanlar seferber edildi. Operasyonlara; 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.

"Mücadele kesintisiz sürecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Yunanistan'da eylem yapan denizcilik sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti
14:58
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyo
14:56
Merkez Bankası rezervleri 210,3 milyar dolar oldu
14:55
Sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı
15:15
Politico: CENTCOM, İran'a saldırılar için Pentagon'dan daha fazla istihbarat subayı talep etti
14:33
Fatma Nur öğretmenin adı okulunda yaşatılacak
Karagöz'ü zamana uyarlayarak geleneksel Türk tiyatrosunu bugüne taşıyor
Karagöz'ü zamana uyarlayarak geleneksel Türk tiyatrosunu bugüne taşıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ