Gündem
AA 05.03.2026 14:49

Sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Sınır Valileriyle Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirdi

Sınır illerin valileri ile güvenlik toplantısı

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, video konferans sistemi üzerinden sınır illerdeki valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı.

 

İlgili birimlerin sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Sınır hattının güvenliği hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya, bakan yardımcıları ile ilgili birimlerin yöneticileri, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı
