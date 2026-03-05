Çok Bulutlu 11ºC Ankara
AA 05.03.2026 15:30

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yetimlerin güvenle büyüdüğü, eğitimle geliştiği ve umutla yarınlara baktığı imkanları, tüm vicdan sahipleriyle birlikte artırmak için gayret etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ramazan ayının 15. gününün, sorumlulukları yeniden hatırlamaya vesile olan Yetimler Günü olarak idrak edildiğini belirten Kurtulmuş, her biri insanlığın ortak emaneti olan yetimlere el uzatmayı, onları asla yalnız bırakmamayı ortak vazife saydıklarını vurguladı.

Kurtulmuş, merhametin dayanışmaya, adalete, paylaşmaya ve korumaya dönüşmesi gereken bir ahlak çizgisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daim kılacak kalıcı çözümleri, aileyi, toplumu ve kurumları güçlendiren adımlarla birlikte çoğaltacağız. Köklü vakıf geleneğimizden ve medeniyetimizin birikiminden aldığımız güçle, yetimlerimizin güvenle büyüdüğü, eğitimle geliştiği ve umutla yarınlara baktığı imkanları, tüm vicdan sahipleriyle birlikte artırmak için gayretimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, yetimleri koruyup kollayan tüm hayırseverlerimize, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyor, evlatlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum." 

Numan Kurtulmuş
