Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 15:58

İşgalci İsrail'den Beyrut'un güneyi için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki yüz binlerce fazla insanın yaşadığı Dahiye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İşgalci İsrail'den Beyrut'un güneyi için saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." ifadesini kullanan Adraee, Burc el Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Gazze'de sağlık sektörü yeni bir krizle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü
16:52
TOKİ'den Ankara için ek kura duyurusu
16:35
Türkiye'den Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına sert tepki
16:40
Kurt sürüsünü kürekle kovaladı: Yavru köpeği kurtardı
16:07
Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı belli oldu
16:43
Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi
İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ