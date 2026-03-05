Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 15:15

Yunanistan'da eylem yapan denizcilik sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da denizcilik sektörü çalışanları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle bölgede mahsur kalan meslektaşları için başkent Atina'da eylem yaparak 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan'da eylem yapan denizcilik sektörü çalışanları 24 saatlik greve gitti

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin askıya alınması sebebiyle bölgede mahsur kalan Yunan meslektaşlarına dikkati çekmek üzere denizciler, Denizcilik Federasyonu öncülüğünde Yunan Armatörler Birliği'nin önünde bir araya geldi.

Eylemciler, buradan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığına yürüdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerde mahsur kalan Yunan denizcilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini talep eden eylemciler, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara Yunanistan hükümetinin kesinlikle müdahil olmamasını istedi.

Grev kapsamında ülke genelinde deniz ulaşımına 24 saatliğine ara verildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakan Yardımcısı Stefanos Gikas'ın Parlamentoda verdiği bilgiye göre, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve çevresinde Yunanistan bayrağı taşıyan 32 gemi bulunuyor.

Ayrıca bölgede Yunanistan ile ilişkili gemi sayısı 160'ı buluyor.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Politico: CENTCOM, İran'a saldırılar için Pentagon'dan daha fazla istihbarat subayı talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü
16:52
TOKİ'den Ankara için ek kura duyurusu
16:35
Türkiye'den Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına sert tepki
16:40
Kurt sürüsünü kürekle kovaladı: Yavru köpeği kurtardı
16:07
Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı belli oldu
16:43
Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi
İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
İran Kızılayına göre, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ