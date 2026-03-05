Çok Bulutlu 11ºC Ankara
Dünya
AA 05.03.2026 15:30

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine fosforlu top mermileriyle saldırı düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesini beyaz fosforlu top mermileriyle hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine fosforlu top mermileriyle saldırı düzenledi
[Temsili fotoğraf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Hiyam beldesine beyaz fosforlu top mermileriyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesini de bombaladığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail Lübnan
