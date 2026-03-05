Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
Yaşam
TRT Haber 05.03.2026 07:27

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hayata dönüyorlar

Uyuşturucu bağımlılığıyla yıllarca mücadele edenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden aldığı destekle hayatını yeniden kuruyor. Uzmanlar ise bağımlılığın bir irade zayıflığı değil kronik bir hastalık olduğunu vurguluyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Lise sonrası tanıştığı uyuşturucularla yaklaşık 14–15 yıl süren bir bağımlılık sürecine giren bir Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışanı, bu dönemde hayatında birçok şeyi kaybettiğini belirtiyor.

Eğitim hayatının yarım kaldığını, arkadaşlarını ve sosyal çevresini kaybettiğini söyleyen danışan, “Maddi manevi çok şey kaybettim. Giden paramın ve zamanımın haddi hesabı yok” sözleriyle o dönemi özetliyor.

Bağımlılığın en büyük zararını kendisine ve ailesine verdiğini dile getiren danışan, ailesinin de bu süreçte büyük yıpranma yaşadığını belirtiyor.

Uzun yıllar boyunca farklı yöntemler denediğini ancak bağımlılıktan kurtulamadığını ifade ediyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hayata dönüyorlar

Ailenin desteği dönüm noktası oldu

Danışan için değişimin başlangıcı ise ailesinin kararlı tutumu oldu. Babasının Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden randevu almasıyla destek süreci başladı.

O günleri “Her dönüp baktığımda ailem arkamdaydı. Onlar olmasaydı bugün burada temiz olamazdım” sözleriyle anlatıyor.

Uzun süre bırakma konusunda istekli olmadığını ancak zamanla yardım almaya karar verdiğini söylüyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hayata dönüyorlar

YEDAM ücretsiz ve gizli destek veriyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Okan Durgunkaya, merkezlerde alkol, madde, kumar, internet oyun ve tütün olmak üzere beş bağımlılık türünde destek verildiğini belirtiyor.

Durgunkaya, “Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde tamamen ücretsiz ve gizlilik ilkesine bağlı psikososyal destek hizmeti veriyoruz” diyor.

Klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve iyileşme koçlarından oluşan bir ekiple danışanların tedavi sürecinin takip edildiğini vurguluyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hayata dönüyorlar

Türkiye genelinde destek ağı

Danışanlar, YEDAM’ın 115 danışma hattı üzerinden merkeze ulaşabiliyor. Türkiye genelinde 81 ilde ve 100’ün üzerinde merkezde hizmet veriliyor.

Uzmanlar, başvuruların sadece bireyin kendisiyle sınırlı olmadığını, ailelerin de sürece dahil olabildiğini belirtiyor.

Durgunkaya’ya göre birçok vakada değişimin ilk adımı ailelerin başvurusu ile atılıyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hayata dönüyorlar

“Bağımlılık bir hastalıktır”

Okan Durgunkaya’ya göre bağımlılıkla mücadelede ilk adım kişinin durumunu kabul etmesi.

Danışan da bu sürecin kolay olmadığını belirterek, “Bırakmak isteyip bırakamayanların önce bağımlı olduğunu kabul etmesi gerekiyor” diyor.

Bağımlılığın uzun soluklu bir mücadele olduğunu söyleyen danışan, temiz kalma sürecinin de emek gerektirdiğini vurguluyor.

“19 aydır temizim ama hâlâ bununla savaşıyorum. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor” sözleriyle yaşadığı süreci anlatıyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile hayata dönüyorlar

Yeşilay Haftası’nda farkındalık çağrısı

Uzmanlar, 1–7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekiyor.

Bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olduğuna vurgu yapılıyor ve profesyonel destek alınması gerektiği belirtiliyor.

YEDAM yetkilileri, destek almak isteyenlerin ücretsiz ve gizli hizmetlerden yararlanabileceğini hatırlatıyor.

Uzmanlara göre erken başvuru, bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan biri.

