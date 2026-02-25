Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
AA 25.02.2026 15:01

Öğrencilerin ramazan coşkusu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerin, ramazan ayının manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilerin ramazan coşkusu
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderdiği yazı kapsamında, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okuldaki sınıflar ramazan temalı dekorasyonlarla süslendi, duvarlara ramazan ayıyla ilgili sözler asıldı.

Yöresel kıyafetleri ve davuluyla okula gelen Din Kültürü öğretmeni Adem Hatipoğlu, öğrencilerin ramazan coşkusuna eşlik etti.

Öğrenciler, okulun bahçesinde, davul eşliğinde maniler söyleyip, ilahi okudu.

Okul Müdürü Ali Sapmaz, ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuz doğrultusunda okulda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sapmaz, "Çocuklarımız hem ramazan ayının manevi atmosferini hissediyor hem de bu kültürel değeri yaşayarak öğreniyor." dedi.

3. sınıf öğrencisi Perihan Çakmak, ramazan ayını farklı etkinliklerle kutladıklarını ve bu yıl ramazan ayının okulda çok daha renkli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerden Hira Badur da ramazan davulcusu etkinliğinin eğlenceli geçtiğini belirterek, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Öğrencilerden Mustafa Bekir Tosun da okulda ramazan ayını yansıtan çeşitli etkinliklere katılarak, ramazanı daha iyi anladıklarını söyledi.

