AA 25.02.2026 16:05

Ankara merkezli ‘sahte ilan’ operasyonu: 16 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde, bir ilan sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Ankara merkezli ‘sahte ilan’ operasyonu: 16 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda bir kişinin, internet sitesindeki sahte satılık ev ilanından 13 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Zanlıları belirleyen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

