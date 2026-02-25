Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
AA 25.02.2026 14:14

Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da tartıştıkları kişinin üzerine pitbull cinsi köpeği saldırtarak yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, olayda yaralanan Erol Tosun ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Mehmet Murat Ö. ile Eyüp Can Ö. duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan, başka suçtan tutuklu sanık Ender G, suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Murat Ö, Eyüp Can Ö. ve Ender G'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına hükmetti.

Heyet cezaları, tahrik ve takdir indirimiyle 7 yıl 6'şar aya düşürdü.

Olay

Erol Tosun ile Mehmet Murat Ö, Ekim 2022'de Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'ndeki bir iş yerinde, önceden yaşanan bir olayla ilgili konuşmak üzere buluşmuştu. Tosun ile Mehmet Murat ve oğlu Eyüp Can Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba oğul tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen köpek, Tosun'u yaralamıştı. Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden atmıştı.

Kavgada ayrıca Ender G. de Tosun'un başına fırça sopasıyla vurmuştu.

Sanıklar hakkında açılan davada Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturabileceği kanaatiyle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Yeniden başlayan yargılamada köpeğin sahibi Ender G. hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dosyaya sanık olarak dahil edilmişti.

