Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2026 14:47

Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak

Lüks araç üreticisi Aston Martin Lagonda, 40 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak.

Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak

Geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket, 2025'teki vergi öncesi zararının 363,9 milyon sterlin olduğunu duyurdu. Aston Martin'in önceki yılki 289,1 milyon sterlinlik kaybına göre artış gösteren zararında, ABD tarifeleri ve zayıf talep etkili oldu.

Şirket, 40 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını bildirdi.

Aston Martin Lagonda İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, sonuçlara ilişkin açıklamasında, "2025'in başında, şirketin gelecek planları için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler yapma sürecini başlattık ve 2025'in sonunda daha fazla değişiklik yapma konusunda zor bir karar almak zorunda kaldık. Bu son program, iş gücümüzün yüzde 20'sine kadarıyla yollarımızın ayrılmasıyla sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın başında da 170 çalışanını işten çıkaracağını açıklayan şirketin 3 bin civarında çalışanı bulunuyor.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Almanya’da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna’nın olası eylemlerine karşı altyapıyı koruma talimatı verdi
16:12
Yurdun doğusunda kar, güneyinde fırtına etkili olacak
16:11
AB, İsrail'in yerleşim yerleriyle ticareti neden kesmediğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı
16:08
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak
16:07
Hamzabeyli'de tır lastiğinde 22,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
16:05
Ankara merkezli ‘sahte ilan’ operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri'nin kültürü kitre bebeklere yansıtılarak bugüne taşındı
Kayseri'nin kültürü kitre bebeklere yansıtılarak bugüne taşındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ