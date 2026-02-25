Bakan Varank: Bağımsızlık mücadelemizde yurt dışındaki Türklerin desteği kritik

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Almanya’da düzenlenen programlara katılan Varank, Türk toplumuyla iftar ve sahur sofralarında bir araya geldi.

Ravensburg ve Esslingen şehirlerinde vatandaşlarla buluşan Varank, Türkiye’nin teknolojik hamlelerinden NATO tatbikatındaki başarısına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik vizyonuna ve milli iradeye vurgu yapan Varank, Erdoğan’ın gücünü her zaman milletinden aldığını belirtti.

Varank, “Milleti onun arkasında dimdik durdukça o da Türkiye’nin bağımsız bir şekilde kendi kararlarını alabilmesi için mücadele etti. Sizler hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadınız.” dedi.

Mustafa Varank, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde yurt dışındaki Türklerin desteğinin kritik önemde olduğunu dile getirdi.

NATO tatbikatında Türk teknolojisi

Almanya’da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 NATO Tatbikatı’na katılan Türk askerlerinin başarısına değinen Varank, Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünün Avrupa’da yankı uyandırdığını belirtti.

Varank, "Bundan 25 yıl önce Türkiye’nin bu şekilde gündeme gelmesini hiçbirimiz hayal edemezdik. Cumhurbaşkanımızın feraset sahibi güçlü liderliği sayesinde Türkiye’nin bu başarısından bahsedebiliyoruz. Türkiye buraya dünyada hiç olmayan teknolojilerle geldi, kabiliyetlerini sergiledi. Dünyada da ses getirdi." dedi.

"Siyasette daha görünür olmalıyız"

Türk diasporasının ulaştığı güce ve temsil kabiliyetine dikkati çeken Varank, vatandaşların yerel siyasete katılımının önemine işaret ederek, Türk toplumunun Alman siyasetinde daha aktif ve görünür olmasının hem soydaşlar hem de Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin uzay hedeflerini anlattı

Programın ikinci gününde Bosch, Porsche ve Mercedes gibi dev şirketlerde görev yapan Türk mühendisleriyle bir araya gelen Varank, Türkiye’nin uzay hedeflerini paylaştı. Türkiye’nin hibrit motor teknolojisiyle uzay yarışında fark yaratacağını belirten Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla memleketine yatırım yapmak isteyen girişimcilere sunulan desteklerin altını çizdi.

Almanya temasları sırasında yerli otomobil Togg’un Oltu siyahı T10X modelini kullanan Varank, milli otomobilin Alman teknolojisiyle yarışacak düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Togg bizim gururumuz. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte sadece vatandaşlarımız değil, Almanlar da bu araca büyük rağbet gösterecek" dedi.