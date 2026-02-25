Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.02.2026 14:19

İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile görüştü.

İletişim Başkanı Duran, Somalili bakanlarla bir araya geldi
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli" sonrası gerçekleşen görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, panele iştirak eden Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki ülke arasında stratejik iletişim başta olmak üzere medya, kamu diplomasisi ve kurumsal işbirliği alanlarında atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Türkiye ile dost ve kardeş ülke Somali arasındaki köklü ilişkilerin ve dayanışmanın iletişim boyutunu daha da güçlendirme irademizi teyit ettik. Bu anlayışla, karşılıklı tecrübe paylaşımını ve ortak projeleri artırma konusunda mutabık kaldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ve Somali ilişkileri karşılıklı güven ve stratejik ortaklık temelinde güçlenmeye devam edecektir."

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi de hazır bulundu.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
Bakan Çiftçi başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
14:45
Almanya’da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor
14:43
İspanya hükümeti 16 yaş altına enerji içeceği satışının yasaklanmasını planlıyor
14:36
Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası
14:36
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
14:34
Artemis roketi onarım için hangara çekiliyor: Ay görevi ertelendi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ