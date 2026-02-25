Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen önaraştırma tamamlandı.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi bulan Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma sürecini başlattı.

Velilerin şikayetleri mercek altına alındı

Söz konusu soruşturma kararı, özellikle son dönemde velilerden gelen yoğun şikayetler üzerine şekillendi. İnceleme kapsamında; kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi yan hizmetlerdeki aşırı fiyat politikaları ile bu ürünlerin okul tarafından belirlenen tekil satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulması iddiaları değerlendirildi.

Hakkında soruşturma yürütülen 19 eğitim kurumu arasında Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Koleji, Uğur Okulları ve Sınav Koleji gibi büyük eğitim zincirleri de yer alıyor.

4054 Sayılı Kanun'un 4. maddesi neyi kapsıyor?

Soruşturmaya dayanak olan Kanun'un 4. maddesi; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklıyor.

Soruşturmanın sonucuna göre, ihlal tespit edilen kurumlara idari para cezası uygulanması gündeme gelebilecek.