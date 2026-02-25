Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2026 14:29

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 82'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 82'ye çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 82'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Önceki saldırılarda ölen 6 Filistinlinin cenazesine de ulaşıldığı ancak hala enkaz altında cenazelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışması yürüten sivil savunma ekiplerinin ekipman sıkıntısı da hatırlatıldı.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri Gazze’deki toplam can kaybının 72 bin 82'ye, yaralı sayısının 171 bin 761'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 618 Filistinlinin öldüğü, 1663 kişinin yaralandığı, enkaz altından 732 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edildi.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna’nın olası eylemlerine karşı altyapıyı koruma talimatı verdi
16:12
Yurdun doğusunda kar, güneyinde fırtına etkili olacak
16:11
AB, İsrail'in yerleşim yerleriyle ticareti neden kesmediğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı
16:08
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak
16:07
Hamzabeyli'de tır lastiğinde 22,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
16:05
Ankara merkezli ‘sahte ilan’ operasyonu: 16 gözaltı
Kayseri'nin kültürü kitre bebeklere yansıtılarak bugüne taşındı
Kayseri'nin kültürü kitre bebeklere yansıtılarak bugüne taşındı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ