Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası

25 yaşındaki Diaz, federal yasalar ve Kaliforniya eyalet yasalarıyla koruma altında olan bir Cooper şahinine alkollü içecek içirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada "hayvana işkence" suçlamasını kabul etmediğini beyan etse de hakim tarafından suçlu bulundu.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), kamuoyundan gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın ardından zanlının mahkum edildiğini duyurdu.

Sosyal medya görüntüsü ele verdi

Olay, 15 Haziran'da Los Angeles yakınlarındaki South Whittier'de bulunan Amelia Mayberry Park'ta meydana geldi. İnternette paylaşılan görüntülerde, genç yırtıcı kuşun küre şeklindeki hazır kokteyl kutusundan alkol yudumladığı görüldü. Özel Harekat Birimi tarafından yürütülen soruşturmada, Los Angeles Şerif Departmanı'nın desteğiyle beş ayrı adrese baskın düzenlendi.

Gözaltına alındığında başka suçlardan zaten tutuklu olduğu anlaşılan Diaz, müfettişlere şahini doğaya saldığını iddia etti. Mahkeme kayıtları, Diaz'ın iyi hal indirimiyle cezasının 44 gününü halihazırda çekmiş olduğunu gösteriyor.

5 yıl hayvan besleme yasağı getirildi

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra Diaz'a yönelik ağır yaptırımlar uygulama kararı aldı. Buna göre Diaz; 24 seanslık hayvana işkence karşıtı danışmanlık programına katılacak, beş yıl boyunca herhangi bir hayvanın bakımını üstlenemeyecek ve on yıl boyunca ateşli silah bulunduramayacak.

1918 yılında yürürlüğe giren federal yasalarla korunan Cooper şahinlerinin yakalanması, alıkonulması veya zarar verilmesi ağır suçlar arasında yer alıyor. Doğal ortamlarında sincap ve küçük memelilerle beslenen bu yırtıcıların boyları yaklaşık 38 santimetreye kadar ulaşabiliyor.