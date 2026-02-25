Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 25.02.2026 14:11

Yapay Zeka'nın geleceği raporu, finans devlerinin hisselerini vurdu

Yapay zekanın gelecekte beyaz yakalı iş gücüne yönelik oluşturabileceği tehditlere odaklanan ve "kıyamet senaryosu" olarak nitelendirilen bir raporun yayılması, teknoloji ve finans devlerinin hisselerinde sert düşüşlere neden oldu.

Yapay Zeka'nın geleceği raporu, finans devlerinin hisselerini vurdu

Citrini Research tarafından yayımlanan "2028 Küresel İstihbarat Krizi" başlıklı makale, modern ekonomi tarihi boyunca en kıt kaynak olan "insan zekasının" artık makine zekasıyla ikame edilmeye başlandığını savunuyor.

Raporda, finansal sistemin on yıllardır insan zihni üzerine kurulduğu, ancak makinelerin yetkinliğinin artmasıyla bu durumun sancılı ve düzensiz bir yeniden fiyatlama sürecine girdiği belirtiliyor.

Teknoloji ve finans devlerinin hisseleri geriledi

Pazartesi günü raporun hızla yayılmasıyla birlikte, yapay zeka entegrasyonu bulunan yazılım firmaları Datadog, CrowdStrike ve Zscaler'ın hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti. IBM ise yüzde 13'lük düşüşle 2000 yılından bu yana en kötü günlük performansını sergiledi.

Raporda "aracı sürtünmesinden" kâr eden şirketlere örnek gösterilen DoorDash'in hisseleri de yüzde 6,6 oranında düştü. Citrini Research, gelecekte yapay zeka asistanlarının teslimat süreçlerini çok daha düşük maliyetle yöneteceğini öngörüyor.

DoorDash kurucu ortağı Andy Fang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörün yapay zeka tabanlı ticarete uyum sağlaması gerektiğini ve "zeminin ayaklarının altından kaydığını" ifade etti.

Ekonomide yapay zeka balonu endişesi

Yapay zeka odaklı yatırımların son yıllarda piyasaları domine etmesi, uzmanlar arasında bir "borsa balonu" oluşup oluşmadığı tartışmalarını beraberinde getiriyor. Yatırımcıların aşırı güveni nedeniyle şirket değerlerinin gerçeklikten kopması, piyasalarda ani çöküş riskini artırıyor.

GammaRoad Capital Partners Yatırım Stratejisti Jordan Rizzuto, yapay zekanın neden olduğu bu bozulmanın beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini dile getirdi. Öte yandan, küresel piyasalardaki düşüşte ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin de etkili olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
İstihbarat Yapay Zeka Yazılım
Sıradaki Haber
Rusya'dan Google ve Telegram’a 29 milyon ruble ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
14:45
Almanya’da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor
14:43
İspanya hükümeti 16 yaş altına enerji içeceği satışının yasaklanmasını planlıyor
14:36
Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası
14:36
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
14:34
Artemis roketi onarım için hangara çekiliyor: Ay görevi ertelendi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ