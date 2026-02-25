Karla Karışık Yağmurlu 4.1ºC Ankara
AA 25.02.2026 16:10

Yurdun doğusunda kar, güneyinde fırtına etkili olacak

Yurdun doğusu için kuvvetli kar, güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Yurdun doğusunda kar, güneyinde fırtına etkili olacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Kar yağışlarının yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın ve Batman'ın kuzeyinin yüksek kesimleri ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına

Öte yandan Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar etkisini artırarak cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yarın Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın yüksek kesimlerinde beklenen rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

