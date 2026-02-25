Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2026 12:25

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ı "yalancılıkla" suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "yalanı tekrar etmekle" suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ı "yalancılıkla" suçladı

Bekayi, Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmadaki İran'a yönelik ifadelerini eleştirdi.

İranlı Sözcü, "Profesyonel yalancılar, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı ve Adolf Hitler’in danışmanı Joseph Goebbels'in "Yalan bir iddiayı, gerçek görünümü kazanana kadar tekrar et" sözünü hatırlatan Bekayi, şunları kaydetti:

"Bu kural, bugün sistematik şekilde ABD hükümeti ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de İsrail’in soykırımcı rejimi tarafından, İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası amacıyla kullanılmaktadır. İran’ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzeleri ve ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ortaya atılan iddialar, büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır."

Trump, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında, İran'a yönelik, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

ETİKETLER
İran ABD İran ilişkileri Donald Trump
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Bakan Gürlek: Komisyon raporunda şahsi cezasızlık algısı veya genel af yok
12:49
Annesinin tenkiti ilham oldu, 68 ülkeye satış yapıyor
13:10
Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik garantisi
12:41
İletişim Başkanı Duran: Somali'nin egemenliğini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez
12:11
Akran zorbalığı şüphelisine okul saatleri dışında elektronik kelepçe cezası
12:25
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
Şehit F-16 pilotu Bolat'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Şehit F-16 pilotu Bolat'ın cenazesi memleketine uğurlandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ