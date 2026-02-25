Annesinin tenkiti ilham oldu, 68 ülkeye satış yapıyor

Çocukluğundan itibaren duruş bozukluğu şikayeti olan 32 yaşındaki bilgisayar mühendisi Fatih Durmaz, bu probleme nasıl çözüm bulacağına yönelik uzun süre yaptığı araştırmalar sonucunda bir cihaz geliştirdi.

İnsanların duruşlarını ve sağlıklarını nasıl geliştirebileceklerine yönelik cihaz geliştirme fikrini arkadaşları ile paylaşan Durmaz, 2019 yılında bir grup sağlık profesyoneli ve teknoloji tutkunu tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark'ta giyilebilir teknoloji firması Kodgem Teknoloji'yi (Kodgem Straight) kurdu.

Bu şirkette "dik duruş bozukluğu" için çözümler arayan Durmaz, son teknolojiyi ergonomik tasarım ile birleştirerek elde edilmesi ve sürdürülmesi kolay iyi bir duruş sağlayan cihaz geliştirdi.

Son dönemde yapay zeka ile desteklenen ve şirket ile aynı ismi taşıyan ürün, sadece duruş düzeltme değil daha sağlıklı bir yaşam tarzına da katkı sağlıyor.

Dik duruş bozukluğu için geliştirdiği çözümle kısa sürede ismini duyuran Durmaz, ürününü halihazırda 68 ülkeye ihraç eder hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Duruş bozukluğu için çözüm yolları ararken şirket kurdu

Genç girişimci Durmaz, çocukluğundan beri kamburluk şikayeti yaşadığını belirterek, bu soruna çözüm bulmak için çeşitli yöntemler aradığını, öncelikle sırtına tahta koyup dik durmaya çalıştığını söyledi.

Sonrasında korse kullanmaya başladığını dile getiren Durmaz, üniversite yıllarında ise kardeşinin uzaktan kumandalı arabasının motorunu sökerek sırtına taktığını ve böylece kurduğu sensörün duruşunu bozduğunda kendisini titreşimle uyardığını anlattı.

Durmaz, bu soruna çözüm bulmak için araştırmalar yaparken 6 yıl önce Kodgem Teknoloji'yi kurduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka modelli giyilebilir sağlık teknolojileri geliştiriyoruz. İlk ürünümüzle 2019'da sahaya çıktık. Hatta o dönem TEKNOFEST'te de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda finalist olmuştuk. Daha sonra Türkiye Teknoloji Takımının (T3 Vakfı) hızlandırma programlarına da dahil olduk. Geldiğimiz noktada 68 ülkeye ihracat yapan bir girişimiz."

[Fotoğraf: AA]

"Kambur muyum yoksa eğiliyor muyum anlayabiliyor ve bunu dünyada yapan tek cihaz"

Fatih Durmaz, geliştirdikleri ürünlerden bahsederek, Kodgem Straight isimli dik duruş bozukluğuna çözüm olarak geliştirdikleri ürünün bizzat kendi probleminden doğduğunu söyledi.

Annesinin kendisine sürekli "dik dur oğlum, yoksa kambur olacaksın" şeklinde uyardığını anlatan Durmaz, "Ben sürekli eğik dururdum. Dik durabilmek benim için çok problemli bir şeydi ama daha sonrasında annemin o bana söylediği 'dik dur efektini' bir teknolojiye taşıdık. Birinci nesil ürünümüzü çıkardık ve ben kambur durduğum anda beni uyarabilen bir teknolojiye dönüştü" dedi.

"Bugün ise yeni bir hale getirip içerisine yapay zeka teknolojisini de entegre ettik. İçerisinde 180 milyon saatlik data ile eğitmiş olduğumuz bir model var" yorumunu yapan Durmaz şöyle devam etti:

"CNN (convolutional neural networks), LSTM (long short-term memory) ve RNN (recurrent neural networks) algoritmalarıyla etiketleyerek yaptığımız bir model bu aslında. Bu model ben dik miyim, kambur muyum yoksa eğiliyor muyum bunu anlayabiliyor ve bunu dünyada yapan tek cihaz. Bu sayede cihazı sırtıma taktığımda ben biraz böyle hafif kambur durursam burada, cihaz titreyerek beni uyarabiliyor ve gün içerisindeki bütün duruşumu analiz edebiliyor. Bugün yapay zekayla getirmiş olduğumuz teknolojiyle ürün bu seviyede bütün dünyaya hizmet edebiliyor bir şekilde."

Geliştirdiği teknolojiyi ABD'ye transfer etti

Genç girişimci Durmaz, şu anda her 10 kişiden 8'inin duruş bozukluğu problemi yaşadığı belirterek, özellikle bilgisayar, cep telefonu ve tablet kullanımının artmasıyla bu problemin yaygınlaştığını, zamanla omurgada kalıcı eğriliğe yol açtığını söyledi.

Bu konuda alanında uzman isimlerle çalıştıklarını dile getiren Durmaz, "Bu cihaz dik durarak sürekli bize bu etkiyi sağladığı için göğüs ve sırt kaslarımızı da geliştiriyor. 24 yaşından küçüklerde iyileştirmeye kadar da bir etkisi var. Tabii ki biz burada iyileştirmeye dair bir şey sunmuyoruz. Bu cihaz, dik durma efektini sürekli sağlayarak kasları geliştirip zamanla bu alışkanlığın kazanılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Durmaz, cihazın geliştirilmesi noktasında hiç durmadıklarını, fizyoterapistler, omurga cerrahları ve ortopedistlerle çalıştıklarını kaydederek, bilimsel çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini anlattı.

Öte yandan ABD'de Stanford Üniversitesi'nde ortopedik travma cerrahisi noktasında uzmanlaşan Michael Gardner ve ekibiyle de çalıştıklarını vurgulayan Durmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Onlar da tamamen omurga üzerine çalışan bir ekip. Şu an bizim çözümlerimizi kendi ürünlerine uyguluyorlar. Hatta onlar bizi bulup keşfettiler. Beraber çalışmayı teklif ettiler. LinkedIn üzerinde benzer kategoride çalışabilen en iyi ürünler içerisinde bizi buldular. Ürünümüzü kendi teknolojilerin içine dahil etmek istediler. Onlarla da şu an işbirliği oluşturmuş durumdayız. Bu da gerçekten gurur verici. Çünkü bizim teknolojimizi onların teknolojileriyle birleştirebilme imkanı sağladık. Aslında bu işbirliği Türkiye'den ABD'ye bir teknoloji transferi şeklinde. Biz zaten teknolojimizi 68 ülkeye ihracat yaparak ülkemize yapabildiğimiz en iyi katkıyı sağlamaya çalışıyoruz."

Ürünleri bazı ülkelerde kopyalandı

Fatih Durmaz, geliştirdikleri tüm çözümler için Türkiye, Avrupa ve ABD'de faydalı model ve patent belgelerini aldıklarını belirterek, "Yeni ürünlerimize de patent almak için başvurularımızı başlattık. Bu arada rakip markalar, ürünler var. Hatta ürünümüz birtakım ülkelerde de kopyalandı mesela. Bu bile aslında bir yandan gurur verici" dedi.

Geliştirdikleri çözümler sayesinde aldıkları ödüllerden bahseden Durmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda (TIW) 68 ülkeye ihracat yaptıkları için "En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci" ödülüne layık görüldüklerini söyledi.

Durmaz, bu ödülden gurur duyduklarını kaydederek, 2019'da kurdukları şirketin ilk ihracatını 2020'de yaptığını, o zaman çok mutlu olduklarını söyledi.

İhracat yaptıkları ülkeler arasında ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi önemli coğrafyaların yer aldığını aktaran Durmaz, "Şu anda geliştirdiğimiz yeni projelerimiz de var. Giyilebilir sağlık teknolojileri konusunda dünyanın en iyi markalarından bir tanesi olmak için genel bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Durmaz, yatırıma açık bir şirket olduklarını belirterek, "Yeni bir yatırım turuna da çıktık. Şirketimiz 15 milyon dolar değerlemede ve bunun daha da üstüne çıkabilecek yeni atılımlar yapıyoruz. Yeni yatırım turuyla bunu 100 katına çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.