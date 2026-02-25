Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2026 13:59

Yurdun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yurdun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Açıklamada, vatandaşlardan fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması da vurgulandı.

ETİKETLER
Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
14:45
Almanya’da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor
14:43
İspanya hükümeti 16 yaş altına enerji içeceği satışının yasaklanmasını planlıyor
14:36
Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası
14:36
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
14:34
Artemis roketi onarım için hangara çekiliyor: Ay görevi ertelendi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ