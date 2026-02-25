Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
Türkiye
AA 25.02.2026 13:57

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Bölgede beklenen yağışların yer yer yoğun (10-20 santimetre, yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü) şeklinde olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile buzlanma ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Kar Yağışı
