Dünya
AA 25.02.2026 12:02

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’e ait bir İHA ile Han Yunus’un Mevasi bölgesindeki Bi'r 19 bölgesinde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Ölen Filistinlinin naaşı ve yaralılar Nasır Hastanesi’ne nakledildi.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir okulun yakınında ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail’e ait bir savaş uçağının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi’nin doğusunda hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail Gazze kentinin doğusu başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde de topçu ateşi ve silahlı saldırılar gerçekleştirdi.

Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgeleri hedef aldı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
