The Guardian 25.02.2026 12:16

Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik garantisi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu karteli lideri "El Mencho"nun askeri operasyonla öldürülmesinin ardından patlak veren şiddet olaylarına rağmen, ülkede düzenlenecek FIFA Dünya Kupası maçları için ziyaretçilere yönelik herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.

Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik garantisi

Meksika ordusu, pazar günü şafak vaktinde Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes'i gözaltına almak için operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kamuoyunda "El Mencho" olarak bilinen Cervantes, helikopterle hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Olayın ardından kartel üyeleri, özellikle Jalisco ve Michoacan eyaletlerinde yaklaşık 100 ana yolu kapatarak Ulusal Muhafız üslerine saldırılar gerçekleştirdi. Çatışmalarda en az 25 asker ve 34 kartel üyesi öldü.

Turnuva şehirlerinde durum normale dönüyor

Pazartesi günü itibarıyla şiddet olayları büyük oranda azalırken, Jalisco eyaletinin kırsal bölgelerinde bazı çatışmaların devam ettiği bildirildi. Dünya Kupası kapsamında dört maça ev sahipliği yapacak olan Guadalajara ile turistik Puerto Vallarta şehrinde hayatın kademeli olarak normale döndüğü belirtildi.

Devlet Başkanı Sheinbaum, salı günü düzenlediği günlük basın toplantısında, Dünya Kupası'nın Meksika'da düzenlenmesi için tüm garantilerin sağlandığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da Meksika'nın ev sahipliği konusundaki hazırlıklarından ve güvenlik önlemlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sheinbaum'dan Elon Musk'a dava sinyali

Sheinbaum, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, kendisinin kartel liderlerinden emir aldığı yönündeki iddiaları üzerine yasal işlem başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Sheinbaum'un karteller tarafından yönetildiğini öne süren benzer iddiaları yineledi.

Geçmişteki "uyuşturucuyla savaş" politikalarının aksine barışı hedeflediklerini belirten Sheinbaum, kartel liderinin ölümüyle sonuçlanan operasyonun yasal bir tutuklama emri kapsamında gerçekleştiğini ve ordunun uğradığı saldırıya karşılık verdiğini vurguladı.

Meksika ABD Dünya Kupası
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ı "yalancılıkla" suçladı
